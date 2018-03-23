«Ночные снайперы» выпустили «Инстаграм»

Группа официально представила свою новую песню под названием "Инстаграм".

Как рассказывает Диана Арбенина , тема и выбор названия композиции не случайны. Певица признается, что Instagram — это социальная сеть, которую она действительно любит, часто заходит на свою страницу и делает новые публикации (в основном видео). Но есть и еще одна причина, которая определила судьбу и название новой песни.

Вокалистка призналась, что эта композиция — одна из немногих музыкальных творений, которая обращена к конкретному человеку. Причем познакомилась с ним Диана именно в Instagram, случайно зайдя на его страницу.

Имен Арбенина не называет, но рассказывает, что незнакомец из соцсети тоже музыкант. Их общение уже давно вышло за пределы переписки и, по признанию певицы, она "такой полноценной любви не испытывала уже давно" и у них уже есть "кое-какие планы".

А пока поклонники группы гадают, кто же стал таинственным возлюбленным Дианы, она посвящает ему новую песню.