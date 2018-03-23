Ещё
Рэпер Элджей обматерил своих поклонников в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэпер Элджей обматерил своих поклонников в Воронеже 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Блокнот-Воронеж
Музыкант Элджей матом обругал своих поклонников за непослушание на концерте в Воронеже. Видео со скандальным отрывком с выступления артиста появилось на YouTube.
На своем выступлении в одном из клубов Воронежа, певец попросил не включать фонарики, раньше того времени, когда он сам попросит это сделать, но фанаты не подчинились.
Не включайте фонарики на телефонах, пока я вас не попрошу, — не выдержал рэпер. — Вы можете успокоиться? Если вы не прекратите вести себя как *** (идиоты) — я уйду
— Элджей.
Не смотря на инцидент, концерт продолжился. Поклонники певца остались довольны.
Хип-хоп  окончательно стал главным музыкальным жанром не только в мире, но и в России. Эксперты прикинули шансы музыки улиц на 2018 год.
360tv.ru: последние новости
Назван самый страшный фильм в истории кинематогрофа Затеявшая молитвенное стояние против «Матильды» Поклонская не пришла на мероприятие Главной героиней нового клипа Фадеева стала дочь Люка Бессона. Видео
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение