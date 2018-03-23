Рэпер Элджей обматерил своих поклонников в Воронеже

Музыкант Элджей матом обругал своих поклонников за непослушание на концерте в Воронеже. Видео со скандальным отрывком с выступления артиста появилось на YouTube.

На своем выступлении в одном из клубов Воронежа, певец попросил не включать фонарики, раньше того времени, когда он сам попросит это сделать, но фанаты не подчинились.

Не включайте фонарики на телефонах, пока я вас не попрошу, — не выдержал рэпер. — Вы можете успокоиться? Если вы не прекратите вести себя как *** (идиоты) — я уйду

— Элджей.

Не смотря на инцидент, концерт продолжился. Поклонники певца остались довольны.

Хип-хоп окончательно стал главным музыкальным жанром не только в мире, но и в России. Эксперты прикинули шансы музыки улиц на 2018 год.