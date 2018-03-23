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В школе № 1368 открылся музей грампластинок
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В школе № 1368 открылся музей грампластинок 

Управа района Южное Бутово 49 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
На одной из образовательных площадок школы № 1368 для детей открылся музей грампластинок. Малыши могут послушать сказки и песни из любимых мультфильмов.
В рамках проекта «Электронный музей „Дошколёнок“» в музее «Мир пластинок» дети знакомятся с наследием советского кино, анимации и музыки. Среди экспонатов музея виниловый проигрыватель, более 30 пластинок и антикварный патефон. Дети слушают сказки Г. Х. Андерсена, К. И. Чуковского, А. Л. Барто, А. Н. Толстого, песни из советских мультфильмов и сказок, участвуют в познавательных играх. Пластинки возвращают нас в особый мир детства. У некоторых педагогов и родителей дома до сих пор сохранились пластинки, которые они принесли в детский сад. Мы хотим сохранить связь поколений и хрупкий мир детства, который может уйти безвозвратно.
Дошколятам на занятиях рассказывают об истории появления винилового проигрывателя, различиях жестких и гибких грампластинок, которые в советское время вкладывались в музыкальные журналы. Дети участвуют в развивающей игре «Угадай мелодию» — ребята сами включают ретро аппаратуру и соревнуются в знании мотивов популярных детских песен «Два веселых гуся», «Пусть бегут неуклюже», «Антошка», «В лесу родилась елочка».
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