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Премьера: новый экзистенциальный альбом Manizha «ЯIAM»
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Премьера: новый экзистенциальный альбом Manizha «ЯIAM» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Певица и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Manizha выпустила первую часть второго сольного альбома «ЯIAM». Первая глава пластинки на русском. Релиз второй, на английском, ожидается этим летом.
Альбом посвящен экзистенциальным вопросам и непрерывному «поиску себя». В нем сочетаются душевная лирика и синтез электронного звучания этнических ритмов, близких певице. «Если послушать песни с первой части альбома и обратить внимание на все повторяющиеся слова, можно расшифровать предложение, которое я хотела спрятать в альбоме. Первая часть кажется чуть более «холодной»: мы использовали электронные инструменты: синтезаторы, драм-машины, там мало живого звука, но мы имитировали звучание «живых» инструментов электронными. Вторая часть — более «ламповая» история вдохновляющей меня англоязычной музыки, которой мне так не хватает в современной российской музыкальной индустрии», — подчеркивает Манижа.
Манижа рассказывает о тревоге перед будущим, неопределенностью в отношениях с окружающим миром и людьми, которым призывает доверять, несмотря ни на что. Помимо самой певицы в работе над альбомом приняли участие продюсеры и звукорежиссеры: Кирилл Глезин, Матвей Аверин, Роман Уразов, Артемий Гунбин, а также Уоррен Сокол (United Mastering). Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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