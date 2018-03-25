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80 творческих номеров вышли в финал «Студенческой весны на Арт-факультете»
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80 творческих номеров вышли в финал «Студенческой весны на Арт-факультете» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В Вологде и Череповце прошли отборочные этапы ежегодного конкурса. Почти 200 творческих номеров представили на суд жюри талантливые студенты Вологодчины.
На сцену вышли представители 25 образовательных организаций региона, которые направили заявки на участие в четырех номинациях — «Музыка», «Хореография», «Театр» и «Оригинальный жанр». Их талант оценили известные вологодские музыканты, актеры и хореографы, специалисты по молодежной политике.
«Если говорить о музыке, то с каждым годом растет культура поведения на сцене. В этом году определенно будет серьезная конкуренция в номинациях «Патриотическая песня» и «Эстрадный вокал» среди девушек. В целом, конкурс получился достойный, на Гала-концерте будет на что посмотреть», — цитирует молодежный портал Вологодской области члена жюри, вологодского артиста Егора Ефремова.
Финал, в котором жюри увидят около 80 номеров, состоится в Вологде 20 апреля. Самые яркие выступления войдут в гала-концерт 21 апрелдя. Обладатель Гран-при представит Вологодчину на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».
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