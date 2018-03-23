Marilyn Manson показал клип «Tattooed in Reverse»

Американский рок-музыкант Marilyn Manson показал новый клип на композицию «Tattooed in Reverse». Менее чем за сутки, ролик набрал более ста тысяч просмотров и попал в тренды YouTub'а. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=gNTIOZ3jJJo Композиция вошла в десятый студийный альбом группы «Heaven Upside Down», релиз которого состоялся 6 октября 2017 года на лейблах «Loma Vista» и «Caroline» и стала третьим синглом в его поддержку. Слушайте Heaven Upside Down — Marilyn Manson на Яндекс. Музыке