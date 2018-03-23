Ростовчанин может выиграть в проекте Макса Фадеева и Тимати 5 млн рублей

Ростовчанин Тони Гайворонский попал на шоу «Песни» Макса Фадеева Тимати . Теперь он поборется за приз в пять миллионов рублей и возможность подписать контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star. Об этом сообщаются СМИ Ростова.

«На проект «Песни» ТНТ попал почти случайно, — рассказывает сам исполнитель. — Приехал на прослушивание просто за компанию — поддержать друзей, у меня даже «минусовки» не было. Но ребята его не прошли, а участник из Краснодара Дима Сигидин остался без поддержки и попросил меня помочь ему, исполнив бит-бокс. Мы вместе вышли на сцену, выступили, и нас неожиданно сразу же взяли в следующий этап.»

Вот такая история, достойная сериала. Сам Тони долго шел к своей мечте. Занимается музыкой он с четырех лет, пел в капелле музыкального театра, закончил консерваторию и хочет связать жизнь с музыкой. Сейчас у него есть собственная кавер-группа.