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Ростовчанин может выиграть в проекте Макса Фадеева и Тимати 5 млн рублей
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Ростовчанин может выиграть в проекте Макса Фадеева и Тимати 5 млн рублей 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ростовчанин Тони Гайворонский попал на шоу «Песни» Макса Фадеева и Тимати. Теперь он поборется за приз в пять миллионов рублей и возможность подписать контракт с крупнейшими музыкальными лейблами России — MALFA и Black Star. Об этом сообщаются СМИ Ростова.
«На проект «Песни» ТНТ попал почти случайно, — рассказывает сам исполнитель. — Приехал на прослушивание просто за компанию — поддержать друзей, у меня даже «минусовки» не было. Но ребята его не прошли, а участник из Краснодара Дима Сигидин остался без поддержки и попросил меня помочь ему, исполнив бит-бокс. Мы вместе вышли на сцену, выступили, и нас неожиданно сразу же взяли в следующий этап.»
Вот такая история, достойная сериала. Сам Тони долго шел к своей мечте. Занимается музыкой он с четырех лет, пел в капелле музыкального театра, закончил консерваторию и хочет связать жизнь с музыкой. Сейчас у него есть собственная кавер-группа.
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