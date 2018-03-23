В эту субботу в шоу «ПЕСНИ» выступит вокалистка из Челябинска

Уже два представителя из Челябинска попытали свою судьбу в Москве на кастинге шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Это Андрей Волосняков и Elens group. Попытка оказалась успешной, они прошли в следующий этап шоу.

В эту субботу на сцене проекта окажется еще одна челябинская вокалистка, Леся Бобина. С какой композицией выступит Леся еще неизвестно. Продюсеры проекта в своем комментарии сказали, что многие участники шоу делают ставку на авторскую песню — и это одно из отличий от других вокальных проектов, на которое делается акцент. Проект дает возможность исполнителям показать и раскрутить собственные песни.

Те же, кто приходят с каверами, выбирают не заезженные треки, а актуальный и свежий материал. Поэтому шоу «ПЕСНИ» — это шанс развиваться в современных, молодежных направлениях в музыке и не быть связанными устаревшими рамками и форматами".

Смотри шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 21:00 на ТНТ!