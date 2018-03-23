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Доход от продажи винилов и CD-дисков в США превысил доход от скачивания музыки
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Доход от продажи винилов и CD-дисков в США превысил доход от скачивания музыки 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Продажа виниловых пластинок и музыкальных CD-дисков в США принесла в 2017 году более высокий доход, чем онлайн-ресурсы, предлагающие скачать композиции за плату, подсчитали в Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).
По данным ассоциации, за год американцы скачали музыкальных композиций на 1,3 млрд долларов что на 25% меньше, чем в прошлом году. В то же время заработок от физических носителей понизился всего на 4% — до 1,5 млрд долларов. Таким образом, по продажам CD и винил обогнали покупку музыки онлайн.
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При этом обе категории показывают ежегодное падение продаж в то время, как увеличивается доход сервисов потокового аудио, таких как Spotify и Apple Music. За 2017 год такие сервисы заработали более $ 5,7 млрд — на 43% больше, чем в прошлом году. Эта сумма составила 65% от всех доходов.
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Продажи музыки на физических носителях превысили доходы от платного скачивания впервые с 2011 года. Общий объем рынка продаж музыки за год увеличился на 16,5% и достиг рекордных 8,7 млрд долларов. Для сравнения, по итогам 2016 года этот показатель составлял 7,7 млрд долларов, а в 2015 году — 7 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что, наряду с ростом популярности CD, аудиокассеты вновь стали интересны массовому потребителю. Популярные группы и артисты все чаще помимо винила выпускают свои альбомы и на аудиопленке. А в США уже в пятый раз прошел международный Cassette Store Day.
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