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В театре Наталии Сац в Москве покажут «Скоморошью историю»
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В театре Наталии Сац в Москве покажут «Скоморошью историю» 

RT на русском 2 часа назад
В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац в Москве покажут «Скоромошью историю», сообщает «Утро.ру». Это будет первый новый спектакль театра в 2018 году, мировая премьера оперы современного композитора Владимира Кобекина по мотивам сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Над постановкой работают режиссёр Наталья Ефимова, художник Денис Сазонов и музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Сергей Михеев.
Показы оперы запланированы на 30 марта и 1 апреля.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что Театр Армии откроет Экспериментальную сцену 25 марта в Москве.
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