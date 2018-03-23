В театре Наталии Сац в Москве покажут «Скоморошью историю» 

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац в Москве покажут «Скоромошью историю», сообщает «Утро.ру». Это будет первый новый спектакль театра в 2018 году, мировая премьера оперы современного композитора Владимира Кобекина по мотивам сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Над постановкой работают режиссёр Наталья Ефимова, художник Денис Сазонов и музыкальный руководитель и дирижёр спектакля Сергей Михеев.
Показы оперы запланированы на 30 марта и 1 апреля.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что Театр Армии откроет Экспериментальную сцену 25 марта в Москве.