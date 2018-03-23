Дошкольников из Отрадного познакомили с музыкальными шедеврами мировой классики

С музыкальными шедеврами мировой классики в минувшую среду познакомили воспитанников дошкольного отделения № 3 школы № 962 педагоги детской музыкальной школы имени Гречанинова.

-Отношение детей младшего возраста к окружающему характеризуется эмоциональностью, живостью восприятия. Одна из особенностей психики дошкольного возраста в неумении долго сосредотачиваться на одном и том же, — рассказали в администрации музыкальной школы. — Учитывая эту особенность, в нашей программе подобраны такие музыкальные произведения, которые постоянно поддерживают у детей желание проявить сове отношение к звучащей музыке.

Так, в рамках цикла «Классическая музыка в детском саду» для дошкольников прозвучали произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и Бетховена. (ип)