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Дошкольников из Отрадного познакомили с музыкальными шедеврами мировой классики
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Дошкольников из Отрадного познакомили с музыкальными шедеврами мировой классики 

Управа района Отрадное 2 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
С музыкальными шедеврами мировой классики в минувшую среду познакомили воспитанников дошкольного отделения № 3 школы № 962 педагоги детской музыкальной школы имени Гречанинова.
-Отношение детей младшего возраста к окружающему характеризуется эмоциональностью, живостью восприятия. Одна из особенностей психики дошкольного возраста в неумении долго сосредотачиваться на одном и том же, — рассказали в администрации музыкальной школы. — Учитывая эту особенность, в нашей программе подобраны такие музыкальные произведения, которые постоянно поддерживают у детей желание проявить сове отношение к звучащей музыке.
Так, в рамках цикла «Классическая музыка в детском саду» для дошкольников прозвучали произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и Бетховена. (ип)
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