Преподаватель детской музыкальной школы на Гончарова примет участие в концерте «Время и звуки»

Музыкальный концерт «Время и звуки» состоится 24 марта в Московской государственной картинной галерее имени Александра Шилова . Участие в мероприятии примет преподаватель детской музыкальной школы № 66, расположенной на улице Гончарова. — В рамках концерта прозвучит музыка, аранжированная для квартета (флейта, кларнет, виолончель, фортепиано) с участием вокалистов. Посетители услышат произведения разных эпох и стилей, а также авторские сочинения Игоря Васильева , — сообщили в администрации школы. Отмечается, что в концерте примут участие лауреаты международных музыкальных конкурсов. Начало мероприятия в 19.00. (ак)