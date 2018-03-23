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Преподаватель детской музыкальной школы на Гончарова примет участие в концерте «Время и звуки»
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Преподаватель детской музыкальной школы на Гончарова примет участие в концерте «Время и звуки» 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Музыкальный концерт «Время и звуки» состоится 24 марта в Московской государственной картинной галерее имени Александра Шилова. Участие в мероприятии примет преподаватель детской музыкальной школы № 66, расположенной на улице Гончарова.
— В рамках концерта прозвучит музыка, аранжированная для квартета (флейта, кларнет, виолончель, фортепиано) с участием вокалистов. Посетители услышат произведения разных эпох и стилей, а также авторские сочинения Игоря Васильева, — сообщили в администрации школы.
Отмечается, что в концерте примут участие лауреаты международных музыкальных конкурсов. Начало мероприятия в 19.00. (ак)
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