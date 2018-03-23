Концерт «Души прекрасные порывы» прошел в Кузьминках

Концерт-лекция «Души прекрасные порывы» состоялся в среду, 21 марта, в библиотеке № 115 района Кузьминки.

— Связь поэзии и музыки неразрывна! Поэзия — с помощью слова, а музыка — силой звука — наиболее точно могут передать настроения и переживания человека. «Души прекрасные порывы» — так назывался концерт, который учащиеся и преподаватели ДМШ имени Аренского подготовили к Всемирному дню поэзии, — пояснил представитель библиотеки.

В исполнении юных талантов звучали красивые музыкальные произведения известных композиторов и стихи русских поэтов. (вт)