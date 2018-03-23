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Концерт «Души прекрасные порывы» прошел в Кузьминках
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Концерт «Души прекрасные порывы» прошел в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Концерт-лекция «Души прекрасные порывы» состоялся в среду, 21 марта, в библиотеке № 115 района Кузьминки.
— Связь поэзии и музыки неразрывна! Поэзия — с помощью слова, а музыка — силой звука — наиболее точно могут передать настроения и переживания человека. «Души прекрасные порывы» — так назывался концерт, который учащиеся и преподаватели ДМШ имени Аренского подготовили к Всемирному дню поэзии, — пояснил представитель библиотеки.
В исполнении юных талантов звучали красивые музыкальные произведения известных композиторов и стихи русских поэтов. (вт)
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