Кортни Лав в новом клипе Мэрилина Мэнсона

Кортни Лав появилась в новом клипе Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон презентовал новый клип на песню Tattooed in Reverse со своего альбома Heaven Upside Down, который вышел 6 октября.

Несколько дней назад Мэнсон заинтриговал своих фанатов анонсом нового клипа в твиттере, написав: «Кто разрешил Кортни Лав быть моей медсестрой? Ой, черт, я».

Ранее в роликах Say 10 и Kill4me вместе с Мэнсоном снимался Джонни Депп . Сам музыкант даже намекнул, что популярный актер может стать одним из участников музыкального коллектива. Он написал в своем твиттере: «Джонни Депп рассматривает позицию гитариста. Звучит круто?»

Tattooed in Reverse — четвертый клип на песни из 10-го альбома певца под названием «Рай вверх ногами».

До этого музыкант выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором монахини с автоматами крушат все на своем пути.