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Кортни Лав в новом клипе Мэрилина Мэнсона
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Кортни Лав появилась в новом клипе Мэрилина Мэнсона 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Мэрилин Мэнсон презентовал новый клип на песню Tattooed in Reverse со своего альбома Heaven Upside Down, который вышел 6 октября.
Несколько дней назад Мэнсон заинтриговал своих фанатов анонсом нового клипа в твиттере, написав: «Кто разрешил Кортни Лав быть моей медсестрой? Ой, черт, я».
Ранее в роликах Say 10 и Kill4me вместе с Мэнсоном снимался Джонни Депп. Сам музыкант даже намекнул, что популярный актер может стать одним из участников музыкального коллектива. Он написал в своем твиттере: «Джонни Депп рассматривает позицию гитариста. Звучит круто?»
Tattooed in Reverse — четвертый клип на песни из 10-го альбома певца под названием «Рай вверх ногами».
До этого музыкант выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором монахини с автоматами крушат все на своем пути.
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