Кортни Лав в образе медсестры появилась в новом клипе Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон презентовал новый клип на песню Tattooed in Reverse со своего альбома Heaven Upside Down, который вышел 6 октября.

Несколько дней назад Мэнсон заинтриговал своих фанатов анонсом нового клипа в твиттере, написав: «Кто разрешил Кортни Лав быть моей медсестрой? Ой, черт, я».

Who allowed Courtney Love to be my nurse? Oh shit…I did. TATTOOED IN REVERSE. pic.twitter.com/difHKWnpMZ

— Marilyn Manson (@marilynmanson) 21 марта 2018 г.

А еще ранее выложил селфи с Кортни в своем инстаграме.

Taking shit back. TIR.

Публикация от Marilyn Manson (@marilynmanson) 2 Мар 2018 в 2:30 PST Ранее в роликах Say 10 и Kill4me вместе с Мэнсоном снимался Джонни Депп . Сам музыкант даже намекнул, что популярный актер может стать одним из участников музыкального коллектива. Он написал в своем твиттере: «Джонни Депп рассматривает позицию гитариста. Звучит круто?»

Tattooed in Reverse — четвертый клип на песни из 10-го альбома певца под названием «Рай вверх ногами».

До этого музыкант выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором монахини с автоматами крушат все на своем пути.