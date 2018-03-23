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В центре культуры «Академический» ребята познакомились с Риммой Алдониной
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В центре культуры «Академический» ребята познакомились с Риммой Алдониной 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Сегодня в центре культуры и досуга «Академической» состоялась встреча с Заслуженным архитектором Российской Федерации, Членом Союза архитекторов России, Членом Союза писателей России — Риммой Петровной Алдониной.
В теплой обстановке центра дети из группы «Пташечки» пели песни на стихи Риммы Петровны и музыку композитора Сергея Гаврилова, читали ее стихи, большинство которых, к сожалению, не издавались с 2012 года. Зато на стихи Алдониной написано около 20 песен.
Кроме того, ребята поздравили любимую поэтессу с юбилеем: в этом месяце Римме Петровне исполнилось 90 лет. Однако озорные стихи Алдониной отличаются пониманием психологии маленького героя, близки ему и, что немаловажно, умны. Как она сама призналась — «Я чувствую себя восьмилетним сорванцом, когда пишу стихи», — призналась писательница.
После концерта, посвященного встрече с писательницей, Римма Петровна с удовольствием оставила автографы на своих книгах.
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