В центре культуры «Академический» ребята познакомились с Риммой Алдониной

Сегодня в центре культуры и досуга «Академической» состоялась встреча с Заслуженным архитектором Российской Федерации, Членом Союза архитекторов России, Членом Союза писателей России — Риммой Петровной Алдониной.

В теплой обстановке центра дети из группы «Пташечки» пели песни на стихи Риммы Петровны и музыку композитора Сергея Гаврилова , читали ее стихи, большинство которых, к сожалению, не издавались с 2012 года. Зато на стихи Алдониной написано около 20 песен.

Кроме того, ребята поздравили любимую поэтессу с юбилеем: в этом месяце Римме Петровне исполнилось 90 лет. Однако озорные стихи Алдониной отличаются пониманием психологии маленького героя, близки ему и, что немаловажно, умны. Как она сама призналась — «Я чувствую себя восьмилетним сорванцом, когда пишу стихи», — призналась писательница.

После концерта, посвященного встрече с писательницей, Римма Петровна с удовольствием оставила автографы на своих книгах.