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В Доме офицеров ЗВО в честь его 120-летия состоялись торжественное собрание и праздничный концерт
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В Доме офицеров ЗВО в честь его 120-летия состоялись торжественное собрание и праздничный концерт 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Весь праздничный вечер коллектив этого старейшего культурно-досугового армейского учреждения принимал поздравления и благодарности от почетных гостей, коллег и друзей.
Сегодня в Доме офицеров Западного военного округа состоялись тожественное собрание и праздничный концерт, посвященные 120-летней годовщине основания этого культурно-досугового армейского учреждения.
Сначала на сцену вышли гости из Калининграда — концертная группа морской пехоты «Черные береты» — с авторскими песнями и государственный ансамбль песни и танца «Белые ночи», а затем — один из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации — ансамбль песни и пляски Западного военного округа, который исполнил народные песни и песни советских композиторов.
Весь праздничный вечер коллектив Дома офицеров принимал поздравления и благодарности от почетных гостей, коллег и друзей.
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