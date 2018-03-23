В Доме офицеров ЗВО в честь его 120-летия состоялись торжественное собрание и праздничный концерт

Весь праздничный вечер коллектив этого старейшего культурно-досугового армейского учреждения принимал поздравления и благодарности от почетных гостей, коллег и друзей.

Сегодня в Доме офицеров Западного военного округа состоялись тожественное собрание и праздничный концерт, посвященные 120-летней годовщине основания этого культурно-досугового армейского учреждения.

Сначала на сцену вышли гости из Калининграда — концертная группа морской пехоты «Черные береты» — с авторскими песнями и государственный ансамбль песни и танца «Белые ночи», а затем — один из старейших творческих коллективов Вооруженных Сил Российской Федерации — ансамбль песни и пляски Западного военного округа, который исполнил народные песни и песни советских композиторов.

Весь праздничный вечер коллектив Дома офицеров принимал поздравления и благодарности от почетных гостей, коллег и друзей.