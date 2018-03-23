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Дом музыки приглашает на роговой оркестр
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Дом музыки приглашает на роговой оркестр 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В ближайшую среду, 28 марта, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит Российский роговой оркестр под руководством Сергея Поляничко. В концерте также примут участие Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн), Кирилл Солдатов (труба/флюгельгорн), Аркадий Шилклопер (валторна/альпийский рог), Андрей Салтанов (тромбон), Федор Шагов (туба) и Александр Морин (ударные). В программе — произведения Баха, Вивальди, Арбана.
Российский роговой оркестр, созданный в Санкт-Петербурге, занимается возрождением традиции роговой музыки, звучавшей в XVIII веке при императорском дворе. Это единственный в мире ансамбль, каждый из инструментов которого воспроизводит всего один звук. Чтобы сыграть целое произведение, требуется идеально слаженная игра нескольких десятков человек.
Сегодня в составе Рогового оркестра, возникшего по инициативе его дирижера Сергея Поляничко, 20 музыкантов. «Самое главное наше достижение на данный момент — это то, что мы привели роговую музыку к жанру государственной. Она никогда таковой не являлась, несмотря на то, что она всегда была любима властью», — считает руководитель оркестра.
В этот вечер на сцену Светлановского зала выйдет один из самых известных трубачей в мире, обладатель престижной премии ECHO Klassik Сергей Накаряков. В 1997 году издание Music und Theater, отмечая необыкновенную тембральную яркость его игры, назвало музыканта «Карузо трубы». Сергей Накаряков играет в самых престижных залах мира, включая Голливуд-боул в Лос-Анджелесе, Линкольн-центр в Нью-Йорке, Королевский Фестиваль-холл и Королевский Альберт-холл в Лондоне; выступает на фестивалях во многих европейских странах; сотрудничает с всемирно известными музыкантами, оркестрами и дирижерами.
В концерте в Доме музыки примет участие всемирно известный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер. Кроме «родной» валторны он играет на флюгельгорне, альпийском роге, альтгорне или экзотическом австралийском диджериду — инструменте, сделанном из ствола эвкалипта, чья середина выедена термитами. Эксперимент, поиск, импровизация — вот творческое кредо, которому он следует во всем, что делает. В арсенале Шилклопера есть даже инструмент, созданный специально для него — единственный в своем роде корно пастуриччио.
В качестве солиста также выступит трубач Кирилл Солдатов, успешно совмещающий международную сольную карьеру с работой в оркестре у Владимира Спивакова. Услышав десятилетнего музыканта в Москве, знаменитый американский трубач Уинтон Марсалис сказал о нем так: «Такие, как этот парень, рождаются раз в сто лет». Со временем Солдатов завоевал ряд конкурсных премий, был удостоен премии Президента России. Сегодня он выступает со многими ведущими и зарубежными коллективами в качестве солиста и уделяет особое внимание современной музыке; нередко композиторы доверяют Кириллу премьеры своих сочинений.
Начало концерта — в 19:00, 28 марта, Светлановский зал ММДМ.
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