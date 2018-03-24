В Новосибирске исполнят сочинение композитора iGeneration

НОВОСИБИРСК, 24 мар — РИА Новости . Взрослые и юные музыканты в субботу в рамках Транссибирского арт-фестиваля скрипача Вадима Репина представят в Новосибирске мировую премьеру сочинения iGeneration швейцарского композитора Даниэля Шнидера, сообщает оргкомитет мероприятия.

"В Государственном концертном зале имени Арнольда Каца состоится концерт «Дети — детям», в котором перед своими сверстниками выступят юные музыканты. Программа включит мировую премьеру сочинения iGeneration Даниэля Шнидера, жанр которого автор определил как кончерто гроссо для скрипки, виолончели и двух юных солистов скрипачей", — говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что пьеса, идея которой была в объединении на одной сцене взрослых и юных исполнителей, прозвучит в исполнении художественного руководителя Транссибирского арт-фестиваля Вадима Репина, виолончелиста Александра Бузлова , учащихся Школы музыки Захара Брона (Цюрих) Софи Брэнсон и Илвы Эйгус и Филармонического камерного оркестра под управлением дирижера Алима Шахмаметьева.

"Название iGeneration подчеркивает, что эта музыка предназначена и для относящихся к новому, «высокотехнологичному» поколению музыкантов, и для их сверстников-слушателей. В этом кончерто гроссо есть черты, характерные как для классики, так и для рок-музыки и джаза — по сути, он представляет собой отражение картины современного мира", — привели в оргкомитете слова директора фестиваля Олега Белого.

На концерте «Дети — детям» в этом году также прозвучат номера из балета «Золушка» Прокофьева, фрагменты из «Итальянской сюиты» Стравинского, сочинение «Вальсы-сказки» Шютта, пьеса «Дай мне крылья Феникса, чтобы улететь» К. М. Мерфи и другие произведения. В этот вечер на сцену выйдут учащиеся Школы музыки Захара Брона (Цюрих), участники проекта «Транссибирский TONALi-тур» и юные музыканты из Новосибирска и Кемерово, отобранные для участия в концерте в ходе мастер-курсов фестиваля.

Концерты пятого Транссибирского арт-фестиваля, возглавляемого Вадимом Репиным, проходят с марта по июль. Российская часть фестиваля стартовала 9 марта и завершится 13 мая, включив в свой маршрут Новосибирск, Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Самару, а также малые города Новосибирской области: Бердск, Краснозерское, Тогучин, Карасук. Зарубежная часть маршрута пройдет в США и Японии в июне и июле.