Кристина Агилера призналась, что у нее был роман с мужчиной нетрадиционной ориентации

Совершенно неожиданной информацией в новом интервью поделилась Кристина Агилера . От певицы уже давно не слышно ничего интересного, поэтому журналисты начинают перебирать дела минувших лет. Недавно певицу спросили, кому была посвящена песня Infatuation 2002 года, и Агилера рассказала необычную историю. Кристина поделилась, что в основу песни легли ее отношения с латиноамериканским парнем, который оказался геем. Конечно, она не сразу знала о пристрастиях возлюбленного, но это стало для нее настоящим шоком. Имени этого парня певица не назвала, так что поклонника Агилеры остается только гадать, кто он такой.

Та самая песня:

Звезда также раскрыла тайну песни F. U. S. S, в названии которой она посылает своего бывшего продюсера Скотта Сторча. Кристина добавила, что отношения с продюсером альбома Stripped 2002 года не сложились, однако она сумела выпустить альбом, хоть и испортив отношения со Сторчем. попкорнnews