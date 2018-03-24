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«П…фильмы» снимают дебютный клип
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«П…фильмы» снимают дебютный клип 

Национальная Служба Новостей 25 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «П…фильмы» с головой погрузилась в съемочный процесс. Пока у этого коллектива нет ни одного официального клипа, все видео, которые есть в сети — это записи с живых концертов. Сейчас музыканты решили исправить эту ситуацию. Лидер группы «П…фильмы» Володя Котляров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новых проектах команды читайте только на НСН.
«У нас сейчас идет активная работа над нашим дебютным официальным видеоклипом. Я надеюсь, мы представим его публике в ближайшее время», — отметил артист.
Пока дата релиза клипа не называется. Следите за новостями группы «П…фильмы».
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