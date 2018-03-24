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«Кара-кара-кара-кум» в подарок
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«Кара-кара-кара-кум» в подарок 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
17 марта по туркменскому телевидению был показан видеоролик с песнями Гурбангулы Бердымухамедова, которые стали подарком для женщин Туркменистана.
«Со сцены в честь женщин блистали своими талантами популярные оперные и эстрадные певцы. Но самым прекрасным подарком для участниц торжества стал видеоролик с песнями лидера нации», — сообщило госинформагентство ТДХ.
Издание отмечает, что ролик был записан 8 марта. Концерт, посвященный Международному женскому дню, в тот день действительно показывали, однако клипа с участием президента или упоминаний о поющем главе государства не было.
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