«Кара-кара-кара-кум» в подарок 

17 марта по туркменскому телевидению был показан видеоролик с песнями Гурбангулы Бердымухамедова, которые стали подарком для женщин Туркменистана.
«Со сцены в честь женщин блистали своими талантами популярные оперные и эстрадные певцы. Но самым прекрасным подарком для участниц торжества стал видеоролик с песнями лидера нации», — сообщило госинформагентство ТДХ.
Издание отмечает, что ролик был записан 8 марта. Концерт, посвященный Международному женскому дню, в тот день действительно показывали, однако клипа с участием президента или упоминаний о поющем главе государства не было.