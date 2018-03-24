«Кара-кара-кара-кум» в подарок

17 марта по туркменскому телевидению был показан видеоролик с песнями Гурбангулы Бердымухамедова , которые стали подарком для женщин Туркменистана.

«Со сцены в честь женщин блистали своими талантами популярные оперные и эстрадные певцы. Но самым прекрасным подарком для участниц торжества стал видеоролик с песнями лидера нации», — сообщило госинформагентство ТДХ.

Издание отмечает, что ролик был записан 8 марта. Концерт, посвященный Международному женскому дню, в тот день действительно показывали, однако клипа с участием президента или упоминаний о поющем главе государства не было.