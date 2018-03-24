«Не забыть, не уснуть»: Елизавета Боярская показала редкое фото с мужем

Семья Елизаветы Боярской Максима Матвеева — одна из самых необычных в российском шоу-бизнесе. Из-за насыщенных графиков они не привязаны друг к другу общим бытом, из-за чего время от времени фанаты начинают беспокоиться о благополучии союза этих творческих людей.

Сегодня ночью Лиза опубликовала в своем блоге фото-отчет с концерта любимой группы. «Счастливые… радостные… наполненные, одухотворенные и осипшие)))! СПЛИН! Потрясающий концерт! Спасибо! Не забыть, не уснуть, не оборвать! Вот так оркестр играет в такт! С вами в такт, с вами в сердце и в наушниках всегда! Урааааа!», — написала она.

Концерт группы «Сплин» с новой программой «Тепло родного дома» состоялся в московском клубе Stadium. 7 апреля группа выступит с той же программой в Санкт-Петербурге.

Фото: instagram