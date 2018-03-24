Проект Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ: почему ты должен это увидеть?

5 апреля в театре им. М. Н. Ермоловой пройдет спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Рассказываем, почему тебе обязательно надо быть там. У тебя как минимум 5 причин!

№1. Автор

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это моноспектакль, совместивший кино, театр и музыку. Проект чуть больше года назад создал актер Александр Петров (29), звезда сериала «Полицейский в Рублевки», фильмов «Притяжение», «Гоголь. Начало», «Лед». «Я все написал за одну ночь. Это было дома в Москве. У меня была смена, потом я пошел на Патрики, погулял, поел и пошел домой писать. С утра я скинул своим друзьям почитать», — рассказал Петров на программе «Вдудь».

https://www.youtube.com/watch?v=jJiDF3ZUcUA

№2. Форма

«Первая мысль, которая у меня возникла, когда состоялась премьера — это надо играть на стадионах, на больших площадках. Чем больше людей, тем круче атмосфера», — рассказывает Петров. Шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ проходило на многотысячных площадках («Крокус» в Москве, «А2» в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Нашествие» и др.) и в итоге получило постоянную прописку в одном из лучших театров Москвы, где Петров служит под руководством Олега Евгеньевича Меньшикова (57).

№3. Музыка

Неотъемлемая часть шоу — музыка Ocean Jet. Группа из Костромы теперь любимцы киноиндустрии. Недавно их композиции вошли в саундтрек сериал «Проклятье спящих» НТВ

https://www.youtube.com/watch?v=purV80JglTI

№4. Романтика

В центре постановки — стихи самого Петрова, который он посвятил своей девушке, актрисе Ирине Старшенбаум (25). «Если ты чувствуешь, что твой мужчина несет свет и правду, то нужно за него держаться. Мне очень повезло с Сашей, он не дает мне впадать в тоску и ведет себя очень по-мужски», — признается Ира.

№5. Книга

После спектакля тебе будет еще интереснее прочитать первую книгу Саши, которую он представил в начале года при поддержке PEOPLETALK (называется — «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Невероятная история любви»). Это, во-первых, вся история проекта #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, его сценарий, а еще дневник, в который вошли не только стихотворения и фотографии из личного архива, но и откровенные признания Иры и Саши.

Купить билеты можно здесь.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/proekt-sashi-petrova-zanovoroditsya-pochemu-ty-dolzhen-eto-uvidet/