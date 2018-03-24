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Проект Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ: почему ты должен это увидеть?
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Проект Саши Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ: почему ты должен это увидеть? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
5 апреля в театре им. М. Н. Ермоловой пройдет спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Рассказываем, почему тебе обязательно надо быть там. У тебя как минимум 5 причин!
№1. Автор
#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ — это моноспектакль, совместивший кино, театр и музыку. Проект чуть больше года назад создал актер Александр Петров (29), звезда сериала «Полицейский в Рублевки», фильмов «Притяжение», «Гоголь. Начало», «Лед». «Я все написал за одну ночь. Это было дома в Москве. У меня была смена, потом я пошел на Патрики, погулял, поел и пошел домой писать. С утра я скинул своим друзьям почитать», — рассказал Петров на программе «Вдудь».
https://www.youtube.com/watch?v=jJiDF3ZUcUA
№2. Форма
«Первая мысль, которая у меня возникла, когда состоялась премьера — это надо играть на стадионах, на больших площадках. Чем больше людей, тем круче атмосфера», — рассказывает Петров. Шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ проходило на многотысячных площадках («Крокус» в Москве, «А2» в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Нашествие» и др.) и в итоге получило постоянную прописку в одном из лучших театров Москвы, где Петров служит под руководством Олега Евгеньевича Меньшикова (57).
№3. Музыка
Неотъемлемая часть шоу — музыка Ocean Jet. Группа из Костромы теперь любимцы киноиндустрии. Недавно их композиции вошли в саундтрек сериал «Проклятье спящих» НТВ.
https://www.youtube.com/watch?v=purV80JglTI
№4. Романтика
В центре постановки — стихи самого Петрова, который он посвятил своей девушке, актрисе Ирине Старшенбаум (25). «Если ты чувствуешь, что твой мужчина несет свет и правду, то нужно за него держаться. Мне очень повезло с Сашей, он не дает мне впадать в тоску и ведет себя очень по-мужски», — признается Ира.
№5. Книга
После спектакля тебе будет еще интереснее прочитать первую книгу Саши, которую он представил в начале года при поддержке PEOPLETALK (называется — «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Невероятная история любви»). Это, во-первых, вся история проекта #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, его сценарий, а еще дневник, в который вошли не только стихотворения и фотографии из личного архива, но и откровенные признания Иры и Саши.
Купить билеты можно здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/proekt-sashi-petrova-zanovoroditsya-pochemu-ty-dolzhen-eto-uvidet/
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