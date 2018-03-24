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В Челябинск с концертом едет Ария
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В Челябинск с концертом едет Ария 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Уже завтра, 25 марта, в Челябинске выступит «Ария». Рок-группа приедет с программой «Для слабых места нет». Для фанатов обещают приятные сюрпризы, например, хиты, которые давно не звучали на сцене.
— Новый концертный тур «Арии» не случайно назван «Для слабых места нет!». Здесь и удачная строка из мощного боевика и «итоговая черта» многомесячного голосования поклонников, выбравших песни для сет-листа этого тура. Однако, каждый концерт уникален, и музыканты оставили себе возможность добавлять давно не исполнявшиеся песни. Значит, сюрпризы на концертах обеспечены и пропустить такое нельзя ни при каких обстоятельствах! — рассказали организаторы.
Отметим, что на счету «Арии» 12 полноценных альбомов, участие в крупнейших фестах, а их песни покорили уже не одно поколение.
В Конгрессно-выставочный Холл ЦМТЧ для удобства обустроят специальный подиум вип-мест в виде амфитеатра, чтобы можно было максимально насладиться зрелищем. Сам концерт будет организован по высшему разряду: свет, звук и сценография продуманы до мелочей.
Успевайте купить билет в кассах города или на сайте.
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