В Челябинск с концертом едет Ария

Уже завтра, 25 марта, в Челябинске выступит «Ария». Рок-группа приедет с программой «Для слабых места нет». Для фанатов обещают приятные сюрпризы, например, хиты, которые давно не звучали на сцене.

— Новый концертный тур «Арии» не случайно назван «Для слабых места нет!». Здесь и удачная строка из мощного боевика и «итоговая черта» многомесячного голосования поклонников, выбравших песни для сет-листа этого тура. Однако, каждый концерт уникален, и музыканты оставили себе возможность добавлять давно не исполнявшиеся песни. Значит, сюрпризы на концертах обеспечены и пропустить такое нельзя ни при каких обстоятельствах! — рассказали организаторы.

Отметим, что на счету «Арии» 12 полноценных альбомов, участие в крупнейших фестах, а их песни покорили уже не одно поколение.

В Конгрессно-выставочный Холл ЦМТЧ для удобства обустроят специальный подиум вип-мест в виде амфитеатра, чтобы можно было максимально насладиться зрелищем. Сам концерт будет организован по высшему разряду: свет, звук и сценография продуманы до мелочей.

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