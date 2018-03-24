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На юге Китая открылся международный музыкальный фестиваль «Пояс и путь»
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На юге Китая открылся международный музыкальный фестиваль «Пояс и путь» 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Шэньчжэнь, 24 марта /Синьхуа/ — В пятницу вечером в южнокитайском городе Шэньчжэнь открылся международный музыкальный фестиваль «Пояс и путь». В течение последующих 37 дней 700 с лишним деятелей искусства из почти 40 стран и регионов мира выступят перед зрителями с 18 концертами.
На концерте, посвященном открытию фестиваля, перед зрителями выступил праздничный оркестр «Пояс и путь», в состав которого входят музыканты из 14 стран и регионов, расположенных вдоль «Пояса и пути», и симфонического оркестра Шэньчжэня.
Первый международный музыкальный фестиваль «Пояс и путь» прошел в Шэньчжэне в 2017 году. По словам представителя городского управления по делам культуры, спорта и туризма, данное мероприятие нацелено на содействие общему прогрессу и развитию стран вдоль «Пояса и пути» в области музыки и искусства, а также предоставление деятелям искусства, особенно молодым музыкантам этих стран, международной платформы для демонстрации музыкальных способностей. -0-
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