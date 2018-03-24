Pink Floyd и его «Темная сторона Луны»

Сегодня, 24 марта, исполняется ровно 45 лет с выхода альбома «The Dark Side of the Moon» британской рок-группы Pink Floyd. В тот день ничего особенного на Земле не произошло — мало ли кто пишет музыку? Однако альбому амбициозных молодых музыкантов было дано стать культовым и перевернуть сознание миллионов. Как, впрочем, и самой группе…

История устойчивого многолетнего успеха группы Pink Floyd базируется на простых вещах: они писали отличную музыку на очень неглупые стихи. И все. Иногда, и меломаны знают это, лучше не заниматься переводом хитов и не вслушиваться в слова, поскольку их смысл может отравить восприятие песни, настолько «никакущими» они будут. С Pink Floyd же все было ровно наоборот. Их надо было слушать и слышать. В результате их услышали — 300 миллионов проданных альбомов, и это без учета сольных работ — цифра, говорящая сама за себя. В названии же группы были увековечены имена музыкантов, которыми увлекались молодые британцы: «блюзников» Пинка Андерсона и Флойда Кансила.

Миру, страдающему от внутреннего дуализма, ощущавшего двойственность и разрыв между ростом технических возможностей человека и неприкаенности его души, альбом пришелся как нельзя более кстати. Кроме того, он был шикарно записан, годами занимал первые места в хитах и не уходил из двадцатки хит-парада в США. Он побил множество рекордов, стал одним из самых продаваемых в мире, и не теряет популярности и сегодня, какую бы музыку не слушали ныне, а все лишь потому, что обнаружил глубокое понимание проблем человечества, сказал ему в лицо о том, что оно запуталось в самом себе как в трех соснах, и даже протянул руку помощи — дав понять, что если очень захотеть, вылезти из тьмы можно даже обладая обескровленной, опустевшей душой.

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