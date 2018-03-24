Певица Полина Гагарина заинтриговала поклонников новой песней

Известная российская певица Полина Гагарина в преддверии своего дня рождения решила немного заинтриговать поклонников и пообещала им скорую премьеру новой композиции, предложив им угадать ее название по опубликованному в социальной сети снимку.

День рождения — это не только праздник детства, но и прекрасный повод привлечь к себе дополнительное внимание, особенно данное утверждение актуально для звезд шоу-бизнеса. Вот и голосистая красавица Полина Гагарина не стала пренебрегать такой великолепной возможностью. Девушка опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте красивый портретный снимок, по которому предложила фанатам угадать название ее нового сингла, озвучив дату релиза — день своего рождения.

Кроме того, певица призналась, что уже с нетерпение считает дни до торжества, которое состоится 27 марта. Напомним, что Гагарина готовится отметить 31-летие и, видимо, праздник пройдет не только в тесном кругу родных и близких. «До моего ДР остаются считанные дни и я, чтобы скрасить себе надвигающуюся старость, решила сделать для себя и для вас, в первую очередь, подарок! Новая песня! Премьера 27 марта! И это, как всегда, не обложка, а интрига. Но зато по фотографии можно предположить название. Оно состоит из 2-х слов! Кто угадает хоть одно — с меня сюрприз! Дерзайте», — подписала свою публикацию Полина. Поклонники тут же стали предлагать свои версии и варианты.

А вот какой из них окажется верным, рассудит сама Полина Гагарина, к тому же ей теперь точно есть чем заняться в оставшиеся до праздника дни, ведь под ее снимком набралось более 14 тысяч различных версий. «Моя вселенная» «Больно мне» «Луч в темноте» «Новая я» «Луч света» «Отпусти и забудь» «Посмотри на меня» «Чёрное блаженство» Отметим, что в последнее время Полина Гагарина стала часто удивлять своих подписчиков и вовлекать их во все более интригующие беседы. К примеру, несколько дней назад артистка поделилась в своем микроблоге очень своеобразным снимком, на котором позирует с пакетом на голове, чем вызвала немало отзывов в сети.