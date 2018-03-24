Музыка в видео играх

Каждый из нас играет в видео игры, тратит на это огромное количество часов в году и получает огромное удовольствие от процесса, геймплея, графики, сюжетной составляющей, а также от саундтреков или, простыми словами, музыкального сопровождения.

Сегодня я расскажу вам о музыке и её значении на примере несколькихигр, пройденных мною за последний месяц.

Что вы хотите слышать, когда играете в слешер?

Уж точно не песню Aubrey Ashburn — Out of Darkness. Эта песня играет в начале игры — во вступительном сюжетном ролике.

Она придаёт больше эстетики, значимости моменту. Когда еще увидишь, как молодой парень рубит в капусту демонов под столь прекрасный голос? Эта песня пробуждает какие-то странные чувства, восторг, ты словно ребенок наблюдаешь за какими-то крутыми трюками и сам хочешь повторить это.

В остальном эта игра использует достаточно тяжелую электронную музыку, что создает атмосферу, более подходящую для сверхскоростных битв, и вот одна из них.

Akihiko Narita — Blackened Angel является песней, которая выходит на первый план среди остального саунда, любой бой почти всегда сопровождается именно ей. Конечно, после 150 часов игрового процесса в оригинальное издание и около 50 в специальное она сильно приедается и не доставляет того удовольствия, которое ощущалось в первый раз.

Музыка в игре придает происходящему необходимой жесткости, брутальности и скорости. В определенных моментах, когда того требует место и время, на передний план выходят атмосферные и зловещие песни. Во время схватки с главным злодеем звучит очень зловещая, но очень эпичная музыка, что придает моменту значимости.

Остальной саундтрек я приложу в видео с ютуб.

В представлении не нуждается

Что мы ожидаем от одной из самых брутальных игр 2016 года про войну с демонами и путешествиями в ад? Правильно, мы ждем злой и агрессивной музыки и игра нам её дает. Вступительный ролик, где главный герой разговаривает с доктором, сопровождается самой крутой песней из этой игры. Mick Gordon — At Doom's Gate. Самая брутальная песня в этой игре. Это концентрация жажды крови, зла и силы в одной минуте музыкального сопровождения.

Это чертовски круто.

Эта музыка заставляет тебя двигаться быстрее, рвать демонов на куски и отстреливать им их демонические головы. В целом вся игра наполнена такой музыкой, но есть одно интересное но.

Не будем забывать, что в игре присутствует локация ада, во время исследования которого тяжелая музыка сменяется мрачным эмбиентом, что делает атмосферу этого места более зловещей. Такая музыка накаляет обстановку вокруг, хочется вжаться в двухстволку крепче и оглядываться по сторонам, чтобы не пропустить очередное нападение нечистой силы.

Mick Gordon — Division. Эту песню особенно хочется отметить среди прочих из-за её особой скорости и динамики. Под быструю музыку убивать веселее, ведь правда?

Нам всем знакома эта великолепная игра про гонки в большом городе. О том, как разломать сотни машин, своих и чужих, о высоких прыжках и большой скорости.

Guns N' Roses — Paradise City. Именно этой песней встречает нас игра в то время, когда идет процесс загрузки. Нога сама начинает стучать в ритм, а в голову приходит первая мысль: «Это будет круто».

В жанре гонок очень важно подобрать правильные песни, ведь от этого процесс езды становится краше и подталкивает игрока к высоким скоростям и чувству драйва. Парадайс справляется с этим по полной. Как и у других представителей жанра, саунд здесь состоит из огромной каши разной музыки, от попсы до классики, от тяжелого металла до поп-панка.

Avril Lavigne — Girlfriend. В контексте данной игры эта песня подходит как нельзя лучше, тебе хочется гнать по трассе обгоняя чайников и побеждая оппонентов.

В игре присутствует такой момент, когда ты глушишь движок и встаешь на месте. Начинает играть легкая и мелодичная классическая музыка, и все это сопровождается прекрасными пейзажами города Парадайс. Antonio Vivaldi — The Four Seasons, Spring — 1st Movement

Плейлист составлен со вкусом и пониманием дела.

Мы разобрали саундтрек в шутере, слешере и гонках, а как на счет РПГ?

Небезызвестная Divinity: Original Sin II обращается со своими саундтреками очень грамотно.

Эх, сейчас бы в таверну, выпить старого доброго эля в компании добродушного гнома, красивой эльфийки и старого мага.

Две самые замечательные песни, которые создают нужную атмосферу и погружают вас в мир игры полностью — это:

Borislav Slavov — The Black Bull (Toy Maker Version) и Borislav Slavov — The Final Battle.

В первом случае, как я уже написал выше, хочется забыть обо всех этих проблемах с божественностью, ну их, как говориться, к магистрам, а после окунуться в обычную жизнь, пить эль, кадрить эльфиек и рубить топором или жечь заклятиями всех неугодных. В общем, веселиться.

Во втором же песня появляется в самом последнем бою, когда на кону стоит множество жизней и судьба всего мира. Эта музыка придает моменту чувство нереальной эпичности, важности происходящего, а также чувство страха, страха проиграть этот судьбоносный бой.

Вся Divinity наполнена замечательной музыкой, которая передает ту или иную атмосферу происходящего.

Подведем итоги в вопросе саундтрека в играх и не только.

Музыка является важной составляющей любого игрового мира. Она передает атмосферу действия или места, создает необходимый настрой, а также может добавить символизм в происходящее на экране. Это работает как в играх, так и в других экранизированных реальностях, например, музыка из трейлера Тор: Рагнарёк.

Led Zeppelin — Immigrant Song. Выбор песни в этом трейлере не случаен. Он создает определенный символизм. Это не просто песня о скандинавских богах, она даёт начало целой мифологии. Также в песне есть слова «hammer of the gods», это о чем-то вам говорит?

Саунд-дизайн — это одна из важнейших составляющих любого проекта, будь то фильм или игра. Музыка должна способствовать погружению игрока или зрителя в то, что происходит у них перед глазами, заставить человека поверить в важность и значимость того, что проходит и подтолкнуть на определенные эмоции, которые позволят нам с вами получить удовольствие, а может и новый опыт.

А у вас есть любимый саундтрек из фильмов или игр, который настолько запал вам в душу, что надолго остается в памяти или вашем плейлисте? Делитесь своими самыми любимыми играми, музыка которых заставляет вашу душу трепетать.

Спасибо и до новых встреч.