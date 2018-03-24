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Концерт пианиста Алексея Гориболя
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Концерт пианиста Алексея Гориболя 

Ревизор.ru 37 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Камерный вокальный цикл Петра Ильича Чайковского «Шестнадцать детских песен» и его фортепианный «Детский альбом» на концерте исполнят известный пианист Алексей Гориболь и солисты оперы Детского музыкального театра имени Наталии Сац Мария Деева, Анна Холмовская и Сергей Петрищев. Поэтическим контрапунктом музыке станет цикл стихотворений «Детский альбом» известного современного поэта Веры Павловой, который прочтет она сама. Этот концерт станет прологом серии камерных программ, которую Алексей Гориболь и артисты Детского музыкального театра имени Наталии Сац представят на Малой сцене. ПРОГРАММА 1 отделение Петр Ильич Чайковский «Шестнадцать детских песен» на слова А. Плещеева и С. Аксакова op. 54 1. «Бабушка и внучек», стихи А. Плещеева 2. «Птичка», стихи А. Плещеева 3. «Весна», стихи А. Плещеева 4. «Мой садик», стихи А. Плещеева 5. «Легенда», стихи А. Плещеева 6. «На берегу», стихи А. Плещеева 7. «Зимний вечер», стихи А. Плещеева 8. «Кукушка», стихи А. Плещеева 9. «Весна», стихи А. Плещеева 10. «Колыбельная песня в бурю», стихи А. Плещеева 11. «Цветок», стихи А. Плещеева 12. «Зима», стихи А. Плещеева 13. «Весенняя песня», стихи А. Плещеева 14. «Осень», стихи А. Плещеева 15. «Ласточка», стихи И. Сурикова 16. «Детская песенка», стихи К. Аксакова Исполнители: Солисты оперы МГАДМТ им. Н. И. Сац Мария Деева Анна Холмовская Сергей Петрищев Заслуженный артист России Алексей Гориболь — фортепиано 2 отделение Петр Ильич Чайковский «Детский альбом» цикл пьес для фортепиано ор. 39 1. «Утренняя молитва» 2. «Зимнее утро» 3. «Игра в лошадки» 4. «Мама» 5. «Марш деревянных солдатиков» 6. «Болезнь куклы» 7. «Похороны куклы» 8. «Вальс» 9. «Новая кукла» 10. «Мазурка» 11. «Русская песня» 12. «Мужик на гармонике играет» 13. «Камаринская» 14. «Полька» 15. «Итальянская песенкa» 16. «Старинная французская песенка» 17. «Немецкая песенка» 18. «Неаполитанская песенка» 19. «Нянина сказка» 20. «Баба-Яга» 21. «Сладкая грёза» 22. «Песня жаворонка» 23. «Шарманщик поёт» 24. «В церкви» Вера Павлова «Детский альбом Чайковского» цикл из 48 стихотворений (24 преамбулы и 24 послесловия к каждой пьесе П. И. Чайковского) Исполнители: Заслуженный артист России Алексей Гориболь — фортепиано
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