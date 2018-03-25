Филипп Киркоров заразил друзей «синим» настроением 

Кто пришел на открытие нового сезона в музей «Гараж», кого Филипп Киркоров заразил своим настроением «синего цвета» и куда позвали поклонников музыканты «Би-2» и артисты «Квартета И». Телеканал «МИР 24» собрал самые яркие новости из жизни знаменитостей.
Краски и музыку соединил Филипп Киркоров. Он выпустил новую песню под названием «Цвет настроения синий». Коллегам и друзьям поп-короля так понравился трек, что они решили поддержать Филиппа своими оригинальными видео. Особенно отличился фигурист Евгений Плющенко, который сейчас отдыхает на Мальдивах. Зажигательным танцем порадовала и Лолита. Под новою песню она отплясывает в аэропорту, почему-то в ночнушке и домашнем халате. А Сергей Лазарев наложил музыку на свои танцы с актрисой Мариной Федункив.
Из грязи в князи
Эти звезды сделали себя сами
Весна в «Гараже». Музей современного искусства открыл новый сезон. По традиции, российские звезды первыми увидели новую экспозицию. Оценить ее приехала и Дарья Жукова — основатель музея «Гараж». Поддержать подругу решили директор Центра документального кино Софья Капкова и дизайнер Вика Газинская. Заглянула на огонек и директор Мультимедиа Арт Музея Москвы (МАММ) Ольга Свиблова. «Гараж» представил три новые выставки — все с причудливыми названиями: «Если бы наша консервная банка заговорила», «Дельфин в фонтане» и «Трансатлантическая альтернатива».
Результат еще одного сотрудничества — шоу под названием «Письма и песни». Его подготовили участники «Квартета И» и группа «Би-2».
«Все это немножко напоминает кошмарный сон, который меня преследует в течение всей моей жизни: мне снится спектакль, в котором я играю одну из важных ролей, и при этом я абсолютно не знаю текста», — говорит Лева из «Би-2».
«Чем похожи «Би-2» на «Квартет И?» Наверное, тем, что мы идем от себя, то есть мы не находимся в какой-то позе, мы говорим от себя и про себя», — сказал актер Леонид Барац.
Разговоры о любви, жизни и смерти чередовались с песнями на ту же тематику. Музыканты «Би-2» уже давно сотрудничают с «Квартетом И». Песни группы звучат в нескольких фильмах, в том числе и в кинохите «О чем говорят мужчины».
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