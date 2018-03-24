Стихи Лейлы Алиевой стали песней о милосердии

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Ролик призывает к милосердию и посвящен малышам из детских домов, которые должны обязательно обрести семью. Музыку к песне сочинила композитор. Севиндж Тофиккызы. А стихотворение было написано еще четыре года назад на русском языке. Лейла Алиева посвятила его своей маме.

«Мама — это самое святое, что есть у нас в жизни. И она обязательно должна быть у каждого. Я желаю всем детям мира, счастья и добра», — сказала Севиндж Тофиккызы. Лейла Алиева занимается литературным творчеством уже много лет. А ее стихотворение «Элегия», посвященное деду Гейдару Алиеву, было включено в школьные учебники по литературе.

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