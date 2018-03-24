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Стихи Лейлы Алиевой стали песней о милосердии
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Стихи Лейлы Алиевой стали песней о милосердии 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Стихи вице-президента фонда Гейдара Алиева — Лейлы Алиевой — стали песней. В Баку прошла презентация клипа «Мама, не уходи».
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Ролик призывает к милосердию и посвящен малышам из детских домов, которые должны обязательно обрести семью. Музыку к песне сочинила композитор. Севиндж Тофиккызы. А стихотворение было написано еще четыре года назад на русском языке. Лейла Алиева посвятила его своей маме.
«Мама — это самое святое, что есть у нас в жизни. И она обязательно должна быть у каждого. Я желаю всем детям мира, счастья и добра», — сказала Севиндж Тофиккызы. Лейла Алиева занимается литературным творчеством уже много лет. А ее стихотворение «Элегия», посвященное деду Гейдару Алиеву, было включено в школьные учебники по литературе.
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