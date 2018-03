Современная исландская музыка. «Музыкальное Бюро». 24.03.2018

Hermigervill — The BasicsBetween Mountains — Into The DarkPáll Ivan frá Eiðum — Bones and Hate Mr. Silla — BaobabKælan mikla — UpphafÓlafur Arnalds — Öldurót dj. flugvél og geimskip — Hellirinn bíðurFor A Minor Reflection — Froskur