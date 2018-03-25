Игорь Бутман: мы пытаемся объяснить, что мир гораздо лучше, предлагаем взглянуть на него с другой стороны

Народный артист России Игорь Бутман рассказал, касается ли музыки противостояние между Россией и Америкой. "Артисты, музыканты, художники должны в какой-то степени нести ответственность за все, что происходит. Музыка вообще самый абстрактный вид искусства. Мы приводим людей в чувство, даем им эмоции. Мы живем и общаемся в другом измерении, поэтому можем отвлечься от негативных сторон обыденной жизни. Мы видим этот мир прекрасным. А многие не видят и всерьез считают, что всё замыкается на деньгах и материальных благах. Мы пытаемся объяснить, что мир гораздо лучше, предлагаем взглянуть на него с другой стороны", — цитирует его слова газета «Известия»