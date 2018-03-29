МЧС обнародовало первые результаты расследования пожара в Кемерове 

Все выходы для эвакуации в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове на момент прибытия спасателей были закрыты, аварийное освещение не работало. Об этом заявил начальник службы пожаротушения МЧС по Кемеровской области Андрей Бурсин. По его словам, не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Кроме того, в здании на момент пожара находились баллоны с газом. Спасателям пришлось выносить их и срочно охлаждать. Один из баллонов при тушении взорвался, пишет РИА Новости. К моменту прибытия пожарных уже шло стремительное распространение огня. Этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция, рассказал представитель МЧС. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове в минувшее воскресенье. Жертвами стали 64 человека, из них 41 — дети. Сегодня в регионе — третий день траура по погибшим.