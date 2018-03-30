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После пожара в ТЦ в администрацию Кемерова пришли следователи
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После пожара в ТЦ в администрацию Кемерова пришли следователи 

BFM.RU 30 марта 2018
Фото: Ведомости
После пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в администрацию Кемерова пришли следователи, сообщил телеканал «Россия 24»
«Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации», — сообщил телеканал. По его данным, «проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр».
Отмечается также, что обыски прошли и в квартире задержанной по делу о пожаре генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, пострадали более 70 человек.
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