После пожара в ТЦ в администрацию Кемерова пришли следователи

После пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в администрацию Кемерова пришли следователи, сообщил телеканал «Россия 24»

«Следственные действия в отношении ряда должностных лиц продолжаются. По нашим данным, начались следственные действия в том числе в городской администрации», — сообщил телеканал. По его данным, «проверяются люди, которые давали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, которое было переделано из помещения кондитерской фабрики в торговый центр».

Отмечается также, что обыски прошли и в квартире задержанной по делу о пожаре генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, пострадали более 70 человек.