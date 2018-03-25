В Москве пройдет гала-концерт Зимнего фестиваля искусств Башмета

МОСКВА, 25 марта. / ТАСС /. Артистический директор Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, дирижер и альтист Юрий Башмет в воскресенье представит в Концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве премьеры прошедшего, 11-го по счету, смотра. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программу концерта войдут новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова , премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в феврале. Также исполнят новое сочинение Александра Чайковского «Слово о полку Игореве», написанное для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта. Художественное слово прочитает Михаил Ефремов

Участниками вечера станут скрипач Сергей Крылов , который выступал на первом фестивале 11 лет назад, сопрано Ольга Кульчинская , солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра, скрипачка Валерия Абрамова, итальянский флейтист Массимо Мерчелли. Маэстро Башмет выступит как солист и как дирижер возглавляемых им коллективов — Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

XI Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета проходил в Сочи с 16 по 25 февраля. За 11 лет своего существования смотр стал зимней визитной карточкой города, куда в это время съезжаются ведущие мировые звезды, туристы и пресса.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей. С 2017 года фестиваль стал первым российским смотром, включенным в международную театральную лигу «Шелковый путь».