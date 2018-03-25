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Самые нашумевшие клипы недели: Темникова купила мужа-робота, а Крид выбросил пачку денег
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Самые нашумевшие клипы недели: Темникова купила мужа-робота, а Крид выбросил пачку денег 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Елена Темникова и ее «Фиолетовый» клип. Действие происходит в будущем, где уже не надо искать своего человека, а можно просто купить робота, который отлично справится с ролью мужа. Но если у робота что-то ломается, то можно быстро заменить его усовершенствованной моделью. Идея видео принадлежит Евгению Соболеву и Олегу Морозу.
Егор Крид представил новый клип-приглашение на свой сольный концерт в Москве. В преддверии выступления Егор порадовал поклонников новинкой на песню «Семья сказала». Видео получилось весьма провокационным. В ролике артист разбрасывает в разные стороны деньги.
Сати Казанова представила свой свежий клип на песню «Мама». Как сказала сама певица, эта композиция для нее особенная, ведь артистка посвятила ее своей маме Фатиме Казановой. Самым главным было сделать видео искренним и настоящим, поэтому она отказалась от услуг актеров.
Макс Корж и его «Малиновый закат». В клипе Корж якобы скрывается в новой съемной квартире от недругов, где знакомится с соседкой, которая на вечеринке слушает его треки, но он боится признаться ей и сказать всю правду, кто он на самом деле.
Клип Imagine Dragons на песню Next To Me больше похож на короткометражку, в которой идет частая смена кадров и действий. Это первая работа Imagine Dragons после успешного альбома Evolve, который вышел летом прошлого года. Скорее жми на Play, чтобы оценить яркие новинки этой недели!
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