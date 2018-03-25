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В Орле День театра отметят премьерой музыкального спектакля
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В Орле День театра отметят премьерой музыкального спектакля 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орле театр для детей и молодежи «Свободное пространство» 27 марта приглашает зрителей на праздничный спектакль-концерт, посвященный международному Дню театра.
Актёры тетра отметят праздник премьерой музыкального спектакля «Когда поёт душа артиста». Новый спектакль насыщен музыкой, пластикой, танцами.
В нём собраны все песни, которые близки душе артиста: из настоящего, прошлого и даже будущего. Более 20 известных композиций заставят вас смеяться, грустить, радоваться, подпевать, а может быть, даже и всплакнуть, сообщает пресс-служба «Свободного пространства»..
В день премьеры в фойе театра будет работать большая выставка: театральные афиши от момента создания театра до наших дней; награды, полученные театром на престижных международных и российских фестивалях. Начало спектакля в 19.00.
Сообщение В Орле День театра отметят премьерой музыкального спектакля появились сначала на РИА 57.
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