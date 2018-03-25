В Орле День театра отметят премьерой музыкального спектакля

В Орле театр для детей и молодежи «Свободное пространство» 27 марта приглашает зрителей на праздничный спектакль-концерт, посвященный международному Дню театра.

Актёры тетра отметят праздник премьерой музыкального спектакля «Когда поёт душа артиста». Новый спектакль насыщен музыкой, пластикой, танцами.

В нём собраны все песни, которые близки душе артиста: из настоящего, прошлого и даже будущего. Более 20 известных композиций заставят вас смеяться, грустить, радоваться, подпевать, а может быть, даже и всплакнуть, сообщает пресс-служба «Свободного пространства»..

В день премьеры в фойе театра будет работать большая выставка: театральные афиши от момента создания театра до наших дней; награды, полученные театром на престижных международных и российских фестивалях. Начало спектакля в 19.00.