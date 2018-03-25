Десять изюминок русской музыки

Вы когда-нибудь слыхали о группе «Ленинград»? А между тем в России она пользуется бешеной популярностью. Представляем десятку интересных и, возможно, не известных вам артистов из соседней страны.

Что вы вообще знаете о русской музыке? Балалайка? И еще всякий евротрэш и декадентский хип-хоп от богатеньких папенькиных сыночков из Москвы?

Россия огромна, и ее музыка столь же сложна, как и она сама. В ней можно найти все, чего душа пожелает: от городского хип-хопа до титулованных бабушек и фольклорного психодел-рока. Тем не менее немногие норвежцы знают о России хоть что-нибудь, помимо большой политики.

Вот десять артистов, на которых стоит обратить внимание в настоящий момент.

1. Oxxxymiron

• жанр: рэп/хип-хоп • песня: Лондонград

Хип-хоп в России — это круто, а Оксимирон, пожалуй, так и вовсе круче всех. Он родился в Ленинграде, вырос в Германии и Лондоне, а сейчас снова живет в Питере. Он читает рэп по-русски с невероятной техникой (в хип-хоп кругах можно встретить английский термин «флоу» — прим. перев.), а его интеллектуальные тексты снискали лестные сравнения с русскими литературными классиками.

Кроме того, он отказался встраиваться в иерархию русского хип-хопа и пошел наперекор законам шоу-бизнеса, по которым живет остальная хип-хоп культура России. Окисимирон — неоднократный победитель телепоединков, или «баттлов», в ходе которых наглядно продемонстрировал соперникам, что в хип-хопе ему нет равных. Некоторые из этих дуэлей собрали свыше 50 миллионов просмотров на Youtube.

2. Tesla Boy • жанр: поп • песня: Dream Machine

Многим это покажется сюрпризом, но немало новоиспеченных российских рок— и поп-групп добились признания далеко за пределами страны. Объединяет их то, что поют они по-английски. Отличный пример — Tesla Boy с их синтетической попсой про любовь-морковь.

Их даже подписал британский Mullet Records, специализирующийся на диско новой волны. Про них писал журнал Q, а их альбом «The Universe Made of Darkness» покорил российские чарты iTunes. Такой интернациональной музыки, по идее, везде навалом, но не забывайте, что вы в России — поэтому у всех членов Tesla Boy высшее музыкальное образование.

3. Хартыга и Альберт Кувезин

• жанр: психоделический рок • песня: Агитатор

Хоть они и далеки от вершин российских хит-парадов, главный приз программы «Сарафанное радио» норвежского телеканала P2 за лучшее этно в 2017 отправился именно в Россию, а точнее в Республику Тува на границе с Монголией.

«Хартыга» играет психоделический рок, но при этом пытается добавлять в него традиционные инструменты и напевы своей малой родины. Вся соль — именно в вокальном сопровождении, поскольку Тува известна на весь мир своим горловым пением. К пению добавляются обертона, достигающие по высоте чуть ли не свиста. Но поет при этом один и тот же человек, да притом в полной гармонии!

Альберт Кувезин — пожалуй, самый известный в мире горловик— обертонист. Своим творчеством он раздвинул границы традиционного горлового пения.

4. Miyagi & Эндшпиль

• жанр: хип-хоп • песня: When I Win А эта история вообще неправдоподобная. Двадцатисемилетний Азамат Кудзаев родом из Владикавказа, столицы Северной Осетии, что на границе с Грузией. Там он выучился на врача, но потом передумал — или, по его собственным словам, «образование закончил, но работать по специальности не захотел».

Тогда он взял себе псевдоним Miyagi в честь учителя в фильме «Малыш-каратист» и вместе с приятелем по кличке Эндшпиль лихо покорил Москву за два концерта, билеты на которые были полностью распроданы. Сегодня с ними считается вся российская хип-хоп сцена, но, как сказал Эндшпиль: «Лучший трек еще не записан».

5. Бурановские бабушки

• жанр: футбольный гимн • песня: Football 2018

В 2012 году русские бабушки сенсационно заняли второе место на конкурсе Евровидение в Баку. После этого они стали иконой в России благодаря успешной комбинации исторических корней и глянцевого китча.

Где-то полтора года назад их попросили записать гимн для предстоящего летом чемпионата мира по футболу. Плодом стал невыносимый техно-поп шлягер, куда они запихнули все города, которые примут матчи грядущего чемпионата. Может, это и не главная песня 2018 года, но избежать её у вас никак не выйдет.

• жанр: панк • песня: Все идет по плану

Его называют «дедушкой русского панка», и его влияние по-прежнему огромно, даже несмотря на то, что он умер десять лет на 44-ом году жизни. Игорь (настоящее имя Летова — прим. перев.) основал легендарную группу «Гражданская оборона» в мрачном промышленном районе сибирского города Омска, куда в свое время переехали его родители подальше от ядерного полигона в нынешнем Казахстане (Семипалатинск — прим. перев.).

В самый разгар горбачевской перестройки Летов бесстрашно обрушился на Советский Союз с яростной критикой, за что его и упекли в психиатрическую клинику по моде того времени. Эта песня с английскими субтитрами многое объясняет.

7. Arkona

• жанр: металл • песня: Зов пустых деревень

А теперь о нордическом. Оказывается, русские металлисты тоже любят воспевать мрак и вечную зиму. Группу Arkona возглавляет харизматичная девушка по имени Мария Архипова . Свое вдохновение она черпает из русского Средневековья, а само имя Аркона взято по названию славянского города-крепости дохристианской эпохи.

Выпускаются Arkona на уважаемом австрийском лейбле Napalm Records, в чьем послужном списке числится немало норвежских звезд андеграунда.

Arkona — это стопроцентный металл, но с особой древнерусской атмосферой и средневековыми инструментами.

8. Ленинград

• жанр: рок • песня: В Питере пить

Уж если обсуждать современный русский рок, то без группы «Ленинград» в разговоре не обойтись. Группу основал 20 лет назад Сергей Шнуров , анфан-террибль русской общественности. «Ленинград» не стесняется ругани, а тексты его пестрят эпизодами пьянства и насилия.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков их на дух не переносил и поэтому лично запрещал «Ленинграду» выступать на больших аренах российской столицы. Вместо этого группе пришлось довольствоваться частными мелкими клубами.

Тем не менее они снискали громкую славу — пусть и скандальную — и после перерыва с 2008 по 2010 год снова вернулись как рок-группа с большой буквы. Не в последнюю очередь благодаря новой вокалистке Юлии Коган

9. Кедр Ливанский

• жанр: синти-поп • песня: Ариадна

Имя молодой певицы, выступающей под псевдонимом Кедр Ливанский, вы как раз могли слышать, поскольку она приезжала на фестиваль by:Larm в Осло в этом году. Ее эскапистский и романтический технопоп в 2018 году находит поистине значительный отклик среди русской молодежи.

Стихотворные образы из старых мифов и преданий вписывают ее в непрерывную традицию русской музыки, которая охватывает не только фольклор, но и мейнстримовый поп. Однако дебютный альбом «Ариадна» имеет все шансы стать популярнее за пределами России, чем дома.

10. Наадя

• жанр: электроника • песня: 100 дней

В русской музыке полным ходом идет революция женщин, и целое поколение новых артистов осторожно, но целенаправленно продвигает феминизм.

Кроме того, они взяли на вооружение электронные инструменты, играя в унисон с тем, что происходит в нашей части света. Наадя — явно на пути к большим высотам, и в 2018 году на нее стоит обратить особое внимание.