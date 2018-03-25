Альбом BTS стал самым продаваемым в мире

Ни для кого не секрет, что зародившийся в Южной Корее музыкальный жанр к-поп со скоростью смерча распространился по всему миру, завоевав известность и безоговорочную любовь публики.

Популярность южно-корейских групп можно доказать если не миллионами просмотров (и прослушиваний) на, то по крайней мере тем фактом, что альбомы трех к-поп групп вошли в-ку рейтинга журнала.

Наверное, вы уже догадались, кто именно вырвался на самых верх мировых чартов? А если нет, то с удовольствием поближе познакомит вас с этими звездными ребятами. В лидеры выбился альбом «Love:» южно-корейского бойз-бенда BTS. Только за первый месяц после выхода было продано больше тысяч копий альбома. Вы удивлены? Мы — нет!

Серебряная медаль досталась GOT7 и их альбому «Eyes», а свеженький альбом «NCT» от NCT оказался на-ой строчке в списке «Мировых Альбомов» (World).

Парни однозначно заслужили бурные аплодисменты и искренние поздравления! Надеемся, что скоро мы снова услышим об этих ребятах и новых покоренных ими вершинах