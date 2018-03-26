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Памятник Дэвиду Боуи открыли в британском Эйлсбери
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Памятник Дэвиду Боуи открыли в британском Эйлсбери 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
В британском Эйлсбери был открыт первый в мире памятник известному певцу и композитору Дэвиду Боуи (1947-2016).
Бронзовая скульптура установлена в самом центре города, с которым связана творческая карьера музыканта. Именно там в 1971 году он представил свой четвертый студийный альбом, а еще спустя 12 месяцев — пятый.
Как отмечает ТАСС, в скульптурную композицию были включены сценические образы Боуи. А из вмонтированных в монумент колонок звучат песни легендарного исполнителя.
Напомним, Дэвид Боуи скончался от рака печени 10 января 2016 в Нью-Йорке. Ему было 69 лет.
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