Пять вечеров в Тюмени: меняем книги на театр, идём на «Пошлую Молли», слушаем цыганский джаз

С понедельника в Тюмени обещают потепление. А это значит, что пора выходить из дома. Спектакли, концерты, игровые вечеринки — в городе запланировано множество интересных событий. Выбирайте подходящие развлечения с афишей от 72.ru.

26 марта, понедельник

Продолжение фестиваля, начавшегося в воскресенье. Во второй вечер Национальный филармонический оркестр будет играть Шостаковича: «Праздничная увертюра», концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа мажор; симфония № 9 ми-бемоль мажор; джаз-сюита № 2 для симфонического оркестра. Солист концерта — пианист Тимофей Владимиров.

Когда: 26 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1000 — 4000 рублей.

27 марта, вторник

Фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»: Вадим Эйленкриг (6+)

Солистом заключительного дня фестиваля станет Вадим Эйленкриг — экстраординарный джазовый трубач, ставший первопроходцем в работе с электронными музыкантами. В коллаборации с оркестром он исполнит увертюру-фантазию Чайковского «Ромео и Джульетта», фрагменты из музыки балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, сюиту «Американец в Париже» Гершвина и фантазию для трубы и симфонического оркестра «Postcards from New Orleans».

Когда: 27 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1000 — 4000 рублей.

Акция «Искусство за искусство» (14+)

Получить билеты на спектакль казанского театра SDVIG можно будет в МТЦ «Космос» в обмен на книги. Но не любые, а о театре, кино, музыке, живописи или произведения русской и зарубежной классики. Все издания появятся в театральной библиотеке «Космоса». Количество книг не ограничено, а вот билет в одни руки дадут только один.

Когда: 27 марта, 18:00 — 20:00.

Вход свободный.

Интеллектуальная вечеринка «Квиз, плиз!» (18+)

Много читаете? Всегда в курсе событий? Любите головоломки? Так почему же вы еще не участвуете в интеллектуальных играх? Сегодня этот вид развлечений доступен каждому. Создавайте команду, платите за вход и тешьте эго на квиз-игре!

Когда: 27 марта, 19:00.

Где: Первомайская, 38а, «Ермолаевъ».

Цена участия: 300 рублей.

Регистрация.

Шоу «Театральный ринг» (12+)

27 марта в МТЦ «Космос» — День театра. Финальным событием дня станет шоу «Театральный ринг». Команды молодёжных театров бросят вызов Тюменскому драматическому театру, «Ангажементу» и другим театральным объединениям города. А кто примет вызов — узнаем 27 марта. Ринг станет местом театрального боя. Три вида состязаний (интеллектуальное, творческое, театральный спарринг), несколько раундов и только одна команда-победитель и звание «Чемпион МТЦ — 2018».

Голос ринга — Елена Гущина, ведущая телевизионного шоу «Студия СОЮЗ» на телеканале «ТНТ».

Когда: 27 марта, 20:00.

Где: Республики, 165а, МТЦ «Космос».

Вход свободный, необходима регистрация.

28 марта, среда

Концерт Emin’а (6+)

Исполнитель EMIN представит в Тюмени новую сольную программу — «Бумеранг 2018». В трек-лист программы войдут последние сольные песни, представленные музыкантом в 2017 году, а также композиции из нового дуэтного альбома «Прости, моя любовь»: легендарная песня Владимира Кузьмина «Сибирские морозы» и заглавная и самая эмоциональная песня новой пластинки. Публика услышит и известные русскоязычные и англоязычные песни: Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», конечно, Boomerang, Good Love, Amorи многие другие.

Когда: 28 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1200 — 5000 рублей.

Программа концерта одной из самых эксцентричных и темпераментных артисток российской эстрады будет состоять из лучших её номеров. Лолита Милявская исполнит современные хиты «Пошлю его на…», «Снилось мне», «Ориентация север», «Расскажи как…», «Я», «Шпилька-каблучек» и другие.

Когда: 28 марта, 19:00.

Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник».

Цена билета: 1600 — 4000 рублей.

29 марта, четверг

Концерт La La Band (18+)

Яркий джазовый проект с латиноамериканскими ритмами. Тюменский La La Band в четверг исполнит каверы популярных песен и немного джазовых стандартов. Вся эта красота будет происходить в «Ё-бурге».

Когда: 29 марта, 20:00.

Где: 50 лет ВЛКСМ, 13, кафе «Ё-бург».

Цена билета: 300 рублей.

Радуйтесь, любители «Третьего сентября»! Король шансона и герой мемов Михаил Шуфутинский едет в Тюмень с юбилейным концертом. Певцу исполняется 70 лет! Он исполнит лучшие песни, записанные с 1982 по 2017 год. Готовьтесь подпевать народному артисту.

Когда: 29 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 1600 — 4000 рублей.

Концерт группы КАР-МЭН (18+)

Любителям «дискотеки 90-х» в четверг дорога в «Максимилианс». Исполнители хитов «Сан-Франциско — город супер диско» и «Лондон, гуд-бай», группа КАР-МЭН готовится зажечь на сцене с новыми силами. Бронируйте столики, занимайте танцпол.

Когда: 29 марта, 21:00.

Где: 50 лет Октября, 8Б, «Максимилианс».

Цена билета: 1000 — 2000 рублей.

30 марта, пятница

Vano Bamberger & BAND (0+)

Немецкие музыканты — настоящие виртуозы гитарного искусства. Их оригинальная программа «Импровизация из чемодана» — это череда «пестрых» и красочных музыкальных картин, сочетающих в себе классические, этнические, джазовые и авангардные формы. В программе концерта — джазовые импровизации в стиле «мануш», цыганский джаз.

Когда: 20 марта, 19:00.

Где: Республики, 34, Тюменская филармония.

Цена билета: 500 — 1000 рублей.

Концерт «Пошлая Молли» (16+)

Любимцы всех подростков, самая хайповая группа Белоруссии, «Пошлая Молли» выступит 30 марта в Тюмени с долгожданным концертом. Кирилл Бледный привезет поклонникам песни с нового альбома — учите слова. И не забудьте, что на концерт будут пускать по паспорту. Тем, кому еще не исполнилось 16, придется идти с родителями.

Когда: 30 марта, 19:00.

Где: Максима Горького, 44/3, КТЗ «Байконур».

Цена билета: 1100 — 2300 рублей.

Арт-шоу «Светопись» (0+)

Творческое объединение «Белый квадрат» приглашает на завораживающее световое шоу. Это своего рода интерактивный фризлайт — молодое, быстро набирающее популярность, направление в современном искусстве. Застывшие световые фигуры за несколько мгновений превращаются в цельную картину и завораживают зрителей.

Когда: 30 марта, 20:00.

Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол».

Цена билета: 400 рублей.

Stand Up в честь дня рождения «Бруклин Боул» (18+)

Закончить вечер пятницы хорошим смехом? Добро пожаловать на вечеринку в честь дня рождения Brooklyn Bowl. Шутить для вас будут участники Stand Up шоу на ТНТ Евгений Чебатков, Роман Косицын и Андрей Атлас.

Когда: 30 марта, 21:00.

Где: Тимофея Чаркова, 60, ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Цена билета: 500 — 1000 рублей.