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13 апреля в Казани выступит симфонический оркестр Мариинского театра
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13 апреля в Казани выступит симфонический оркестр Мариинского театра 

Казанский Портал 2 часа назад
Валерий Гергиев. Фото: gorets-media.ru  В Казани пройдут концерты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. Они состоятся в рамках Московского Пасхального фестиваля.
Московский Пасхальный фестиваль — одно из крупнейших музыкальных событий России. В этом году симфоническая программа охватит около 30 городов страны.
Казанские концерты оркестра Мариинского театра пройдут в ГБКЗ имени Сайдашева 13 апреля. Они начнутся в 15:00 и 19:00. Билеты — от 200 до 2 200 рублей.
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