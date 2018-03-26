13 апреля в Казани выступит симфонический оркестр Мариинского театра

Валерий Гергиев . Фото: gorets-media.ru В Казани пройдут концерты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. Они состоятся в рамках Московского Пасхального фестиваля.

Московский Пасхальный фестиваль — одно из крупнейших музыкальных событий России. В этом году симфоническая программа охватит около 30 городов страны.

Казанские концерты оркестра Мариинского театра пройдут в ГБКЗ имени Сайдашева 13 апреля. Они начнутся в 15:00 и 19:00. Билеты — от 200 до 2 200 рублей.

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