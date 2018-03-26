Памятник Дэвиду Боуи открыт в Великобритании 

В центре города Эйлсбери установлена скульптурная композиция из бронзы. Ее назвали "Земной посланник".
Первый в мире памятник британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи (1947-2016) был открыт в воскресенье.
Город Эйлсбери тесно связан с творчеством Боуи. В 1971 году он представил там свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, а в 1972 — пятый The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Певец был запечатлен вместе со своими сценическими образами. На первом плане композиции Боуи изображен в самом популярном своем альтер эго Зигги Стардаста.
В монумент встроены колонки, которые будут каждый час воспроизводить его песни.
Дэвид Боуи умер 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени. Он занимает 39 место в списке "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23 — в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.