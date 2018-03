Памятник Дэвиду Боуи открыт в Великобритании

В центре города Эйлсбери установлена скульптурная композиция из бронзы. Ее назвали "Земной посланник".

Первый в мире памятник британскому певцу и композитору Дэвиду Боуи (1947-2016) был открыт в воскресенье.

Город Эйлсбери тесно связан с творчеством Боуи. В 1971 году он представил там свой четвертый студийный альбом Hunky Dory, а в 1972 — пятый The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

Певец был запечатлен вместе со своими сценическими образами. На первом плане композиции Боуи изображен в самом популярном своем альтер эго Зигги Стардаста.

В монумент встроены колонки, которые будут каждый час воспроизводить его песни.