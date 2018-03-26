Прекрасную музыку невозможно вынести в одиночку

Этот концерт — первый из серии камерных программ, которую Алексей Гориболь и артисты Детского музыкального театра представят на Малой сцене. Перед началом концерта Роксана Николаевна Сац обратилась к слушателям: «Сегодня у нас большая радость. Эта программа — еще одно направление работы нашего театра, которое позволит приходить к нам известным музыкальным, театральным деятелям. Совместно с нашими артистами они будут знакомить вас с замечательными явлениями музыки, замечательными композиторами. И прекрасно, что мы начинаем это новое направление именно с Петра Ильича Чайковского . В малом зале нет декораций. И очень важно ваше ощущение и воображение. Это мир детства самого Чайковского.»

Камерный вокальный цикл «Шестнадцать детских песен» опус 54 на стихи русских поэтов А. Плещеева, И. Сурикова, К. Аксакова и фортепианный цикл «Детский альбом» опус 39 Петра Ильича Чайковского — это энциклопедии детских чувств, переживаний и размышлений, страхов и радостей, сладких грез и первых разочарований. Каждая миниатюра — маленький шедевр как в музыкальном, так и в психологическом отношении. Гений Чайковского всезнающе, мудро по-детски и по-детски мудро погружает в мир душевных переживаний человека. И не важно кто этот человек — ребенок со взрослыми чувствами или взрослый с душой ребенка. Мощная, нежная и любвеобильная волна накатывает на сердце, щемит и требует разразиться горячими слезами от переполненности чувств. Простые, незамысловатые сюжеты, такие близкие и знакомые каждому маленькому и взрослому человеку, переживаемые в детстве ситуации, волнующие вопросы, многозначительные происшествия, знакомство с окружающим миром — тонко, лирично, ясно и понятно выражены в музыке. Каждая нота, каждая интонация — на вес золота. Алексей Гориболь. Фото: mmdm.ru Пианист Алексей Гориболь создал удивительную атмосферу музыкального мира Чайковского. Камерность звуковой палитры фортепиано, утонченная игра «вполголоса» пленяли слух забытыми традициями домашнего музицирования в кругу семьи времен детства Петруши Чайковского. Полумрак гостиных, неяркий свет восковых свечей отражался в матовом звуке рояля. Предельная чуткость звукоизвлечения пианиста придавала акварельности звучанию, прозрачности фактуре, ясности намерениям. Запредельные пианиссимо неизменно заставляли клавиши все же отвечать пианисту тишайшим звуковым вздохом. Отсутствие жирных линий, резких фразировочных контуров, излишней «страстности» привносило мягкую округлость в выразительность музыкальных фраз. Мастерский аккомпанемент пианиста полностью сливался с солирующими голосами в вокальном цикле, порой мягко и настойчиво ведя за собой вокалистов. Вся ответственность за музыкальную мысль и замысел композитора лежала на пианисте.

Солисты Мария Деева (сопрано), Анна Холмовская (меццо-сопрано), Сергей Петрищев (тенор) очень «умно» исполнили «Шестнадцать детских песен». Прекрасные ведомые своего ведущего-пианиста, они не опустились до «детскости» исполнения, а «разговаривали» с детьми на равных, не «сюсюкая». Откликаясь на все посылы аккомпаниатора, чутко реагируя на драматургическое развитие, все певцы создавали настроение в своих миниатюрах, не теряя цельности песенного цикла. Даже паузы между номерами, где солисты менялись местами, получились идеальными. И сопрано, и меццо, и тенор по своим тембральным краскам прекрасно вписывались в общий звуковой контекст и образную сферу цикла. Анна Холмовская очень артистично и обаятельно нарисовала жанровую сценку «Кукушка» на стихи Плещеева, заставив слушателей нарушить правило не аплодировать между частями цикла. В «Детской песенке» на стихи Аксакова, заключительном номере, три голоса звучали по очереди и одновременно, замечательно сочетаясь. Публика потребовала ее повторить.

Вера Павлова продолжила линию прекрасной русской поэзии первого отделения, вторя Чайковскому своим «Детским альбомом Чайковского» — циклом из 48 стихотворений, 24 преамбулы и 24 послесловия к каждой пьесе цикла. Таким образом, все номера цикла приобрели поэтическо-музыкальную трехчастность, естественную и гармоничную, дополняющую друг друга. Вера — артистичная, выразительная, по-детски непосредственная, но с точными интонациями и голосовой динамикой, музыкальной декламацией поведала слушателям, возможно, автобиографичный мир маленькой девочки. Смешно-серьезный, весело-трагичный, трогательный и полный обожания музыки: «Ученицы музыкальной школы…Мы все равно играли. Фальшиво, с грязной педалью, хихикая и чертыхаясь. В этом не было упрямства. Просто, прекрасную музыку невозможно вынести в одиночку.» Вера Павлова. Фото: svklimkin.com Это был незабываемый живой театр. Спасибо! «Спасибо!» — кричала публика поэту Вере Павловой и пианисту Алексею Гориболю. «Спасибо!» — сказал Алексей Гориболь в адрес Детского музыкального театра Сац за возможность говорить на детскую тему как с детьми, так и со взрослыми.

Когда-то за отличное окончание первого класса музыкальной школы, школа подарила мне ноты «Детского альбома» Чайковского с памятной надписью. До сих пор их храню.