Ещё
Алтайский театр музыкальной комедии сменит название
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алтайский театр музыкальной комедии сменит название 

АиФ — Алтай 13 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Правительство Алтайского края поддержало инициативу о переименовании театра музкомедии в Барнауле.
Согласно постановлению регионального правительства, название театра изменят на Алтайский государственный музыкальный театр.
Директор театра Галина Санжарова отмечает, что театр рассчитан на широкий жанровый спектр. На сцене ставят и оперу, и балет, а потому театр давно можно считать музыкальным. К тому же новое название, а вместе с ним широкие жанровые рамки, дадут возможность принимать участие в различных театральных фестивалях.
АиФ — Алтай: последние новости
Конкурс десертов устроят на «Алтайской зимовке» Игоря Квашу, умершего на 80-м году жизни, в «Жди меня» заменит Михаил Ефремов Названы даты проведения фестиваля напитков «АлтайФест-2018»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых12
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение