Алтайский театр музыкальной комедии сменит название

Правительство Алтайского края поддержало инициативу о переименовании театра музкомедии в Барнауле.

Согласно постановлению регионального правительства, название театра изменят на Алтайский государственный музыкальный театр.

Директор театра Галина Санжарова отмечает, что театр рассчитан на широкий жанровый спектр. На сцене ставят и оперу, и балет, а потому театр давно можно считать музыкальным. К тому же новое название, а вместе с ним широкие жанровые рамки, дадут возможность принимать участие в различных театральных фестивалях.