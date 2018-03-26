Музыку композиторов-романтиков в уникальных транскрипциях сыграют во Владивостоке 

Выступит ансамбль «Солисты Москвы».
15 и 16 апреля на Приморской сцене Мариинского театра вновь выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. В течение двух вечеров музыканты представят оригинальные программы из шедевров инструментальной музыки XVIII–XXI века. Солист, дирижёр и художественный руководитель коллектива — один из выдающихся музыкантов современности Юрий Башмет (альт).
15 апреля в исполнении музыкантов прозвучат известные сочинения Дмитрия Шостаковича (Камерная симфония) и Сергея Прокофьева («Мимолётности») в переложении для камерного оркестра Рудольфа Баршая. В концерте будут исполнены также три «Зальцбургские симфонии» (Дивертисменты) Вольфганга Амадея Моцарта, «Ностальгия» современного грузинского автора Энри Лолашвили и Концертино для скрипки и струнных Мечислава Вайнберга — советского композитора, чьё творчество стало открытием для слушателей совсем недавно. Солистка вечера — артистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра, лауреат международных конкурсов Снежана Пащенко (скрипка).
16 апреля в первом отделении программы «Солистов Москвы» — квартет Людвига ван Бетховена в переложении для оркестра Густава Малера, Kol nidrei Макса Бруха и «Норвежские мелодии» Эдварда Грига. Во второй части концерта — музыка композиторов-романтиков в уникальных транскрипциях: знаменитый квартет Франца Шуберта «Смерть и девушка» прозвучит в оркестровке Густава Малера, а фрагмент Второго фортепианного концерта Иоганнеса Брамса будет представлен в версии для альта и струнных, — передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.