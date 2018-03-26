Большой весенний концерт арфистов состоялся в ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова

На большой сцене Детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прошел весенний концерт, в котором свое искусство показали юные арфистки двух столичных округов.

Ученицы детских школ искусств и музыкальных школ по классу арфы из Восточного и Юго-Восточного округов Москвы приняли участие в этой концертной программе. В ней были представлены ДШИ им. Балакирева, ДМШ им. Нейгауза, ДШИ «Кусково», «Сокольники», «Измайлово». ДШИ им. Римского-Корсакова, являющейся структурным подразделением ДШИ «Кусково», с успехом представили юные арфистки Василиса Казакова, Ульяна Горошевская, Елизавета Вдовина и Алёна Королёва . В программе звучала самая разнообразная музыка — от классики до современных сочинений.

Известно, что на арфе, по традиции, играют только женщины — однако, в наше время все традиции подвергаются переосмыслению. Вот и в этом концерте принял участие представитель сильного пола — юный арфист из Звездного городка.

Фото — ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова.