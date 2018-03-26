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Большой весенний концерт арфистов состоялся в ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова
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Большой весенний концерт арфистов состоялся в ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова 

Управа района Новогиреево 5 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
На большой сцене Детской школы искусств им. Н. А. Римского-Корсакова прошел весенний концерт, в котором свое искусство показали юные арфистки двух столичных округов.
Ученицы детских школ искусств и музыкальных школ по классу арфы из Восточного и Юго-Восточного округов Москвы приняли участие в этой концертной программе. В ней были представлены ДШИ им. Балакирева, ДМШ им. Нейгауза, ДШИ «Кусково», «Сокольники», «Измайлово». ДШИ им. Римского-Корсакова, являющейся структурным подразделением ДШИ «Кусково», с успехом представили юные арфистки Василиса Казакова, Ульяна Горошевская, Елизавета Вдовина и Алёна Королёва. В программе звучала самая разнообразная музыка — от классики до современных сочинений.
Известно, что на арфе, по традиции, играют только женщины — однако, в наше время все традиции подвергаются переосмыслению. Вот и в этом концерте принял участие представитель сильного пола — юный арфист из Звездного городка.
Фото — ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова.
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