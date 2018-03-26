Определены темы 59 фестивалей Пермского края в этом году 

Объявлены победители краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» 2018 года. В этом году участники кроме традиционной подачи заявки защищали свои проекты очно, общались с экспертами, чтобы вместе сделать мероприятия интереснее и привлекательнее.
p {margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%;} a:link {} В число победителей вошли фестиваль мёда «Медовый Спас», фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE», ЭкоФестиваль семьи «ЛАДА», фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети солнца» и многие другие. Полный список мероприятий, которые стали победителями и сформируют фестивальный календарь «59 фестивалей 59 региона» в 2018 году: Межнациональный фестиваль народных культур «Родник дружбы» XIII межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» ЭкоФестиваль семьи «ЛАДА» Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Дети солнца» Любимовский пикник «На море!» Фестиваль «Девятая пятница по Пасхе» Фестиваль Игрушки Фестиваль сладостей в столице доброты VI Открытый танц-фестиваль «Красная ложка у Зелёной воды» Фестиваль малой авиации «Взлётка. Новая высота» Торговая ярмарка «Кын-торжок» Фестиваль «Антуражи вокруг пряжи» Праздник русской печки IX Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» Межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы» IX краевой праздник «Хлебный Спас» Межмуниципальный эстонский праздник Липка 13-й Краевой фестиваль мёда «Медовый Спас» «Праздник Гуся — 2018» X Межрегиональный фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань» Фестиваль русской народной культуры «Толстиковская ярмарка» Национальный праздник «Барда — зиен» Фестиваль варганной музыки «ВАРГА» Праздник «Пеледыш пайрем» Фестиваль деревенской культуры и лесных промыслов «Медвежий угол» Фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» Традиционный обрядовый календарный праздник удмуртского народа «Тол вӧсь» («Осеннее прошение») Смотр-конкурс традиционных народных костюмов «На земле Строгановых» («Строгановский привоз») XIII Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России» Фестиваль «КЛАССика города» I муниципальный «Праздник поля» Фестиваль «Праздник первой борозды» Фестиваль «И пылинка родной земли — золото» Кулинарный праздник «Один ершок — ухи котелок» XIII Фестиваль авторской песни «Золотая пора — 2018» Праздник территории «Савинский сходотай» Межмуниципальный фестиваль «Вишневая благодать» Межрегиональный фестиваль «Поют дети СОЮЗА» Фестиваль «Промысловские тропы» Межмуниципальный фестиваль «Праздник черники и черничного пирога» Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» Молодежное гуляние «Кушман БАТЛ»-«Редечные состязания» Межнациональный фестиваль родословной «Мой род — моя гордость!» Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского V межмуниципальный фестиваль балов «Майский бал» VI Краевой интерактивный уличный фестиваль — карнавал кукол «В гости к Чуче» «Настя Льняница — богатая девица» Праздник «Балан бэлеше» («Праздник пирога с калиной») III-й краевой фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь» Открытый фестиваль эстрадных исполнителей «ПАРОМ-2018» Фестиваль «Арт-Верещагино» Детский патриотический фестиваль «Граница на замке» Этно-фольклорный фестиваль «Купально воскресенье» Народный обрядовый праздник «Стрӧча» («Троица») Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Проллавер» (День святых Флора и Лавра) Межмуниципальный фестиваль народного творчества «На земле Перы» Фестиваль отцов