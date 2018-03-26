Определены темы 59 фестивалей Пермского края в этом году

Объявлены победители краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» 2018 года. В этом году участники кроме традиционной подачи заявки защищали свои проекты очно, общались с экспертами, чтобы вместе сделать мероприятия интереснее и привлекательнее.